شركة محمول مصرية تستعين بالمغربي يوسف شريبة في إعلانها الجديد استعدادًا لأمم إفريقيا (صور)

استعانت إحدى شركات المحمول الشهيرة داخل مصر باللوجر فاشون المغربي الشهير يوسف شريبة، والشهير بلقب (سينيور جو) ليكون وجه إعلانها الجديد بمشاركة أحد النجوم المصريين المعروفين.

ومن المقرر طرح الإعلان بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستنطلق يوم 21 من يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يوسف شريبة، بلوجر فاشون مغربي من مواليد مدينة المحمدية في المغرب، ودرس انفوجرافيك وتصميم وبرمجة المواقع، وانطلق مؤخرًا في عالم الدعاية والإعلان بالمغرب إلى أن أصبح أحد أهم الوجوه الشابة على الشاشات.