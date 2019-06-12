وفد من طلائع دمياط يشارك في أولمبياد الطفل المصري الأول
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:15 م
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شارك وفد من طلائع محافظة دمياط والصاعدين للمستوى الإقليمى فى محاكاة دورة الالعاب الأولمبية، في فعاليات " اولمبياد الطفل المصرى الاول " بالقاهرة خلال الفترة من اليوم الأربعاء ١٢ يونيو وحتى ١٥ يونيو الجاري.
ومن جانبه قال محمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، انه تم تصعيد وفد من الطلائع، للمشاركة في الفعاليات على مدار أيام المسابقة التى ترعاها وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف ابو زهرة أنه يتابع أداء الفريق المسافر المشارك في المسابقة.
ومن جانبه قال محمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، انه تم تصعيد وفد من الطلائع، للمشاركة في الفعاليات على مدار أيام المسابقة التى ترعاها وتنظمها وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف ابو زهرة أنه يتابع أداء الفريق المسافر المشارك في المسابقة.
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