بعد ليلى علوي وكارول سماحة.. لجين قفاص تستضيف مشاهير الفن والمجتمع بالسعودية (صور)

كشفت خبيرة التجميل السعودية لجين قفاص، استضافتها لعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع في برنامجها السعودي "حلوة"، والذي سيتناول عدد من أهم وأفضل صيحات الموضة في الوطن العربي.

ويأتي اختيار لجين قفاص لهذا البرنامج بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الرمضاني "حلوة رمضان" الذي شاركت فيه نجوم الفن وكان أبرزهم: "ليلى علوي، فيفي عبده، كارول سماحة، حلا شيحا، غادة عبد الرازق، أمينة خليل، كندا علوش، بدرية طلبة، درة زروق، رضوى الشربيني، بثينة الرئيسي، شيماء سيف، أمل بوشوشة، نسرين طافش، زينا رضا، رحمة رياض، دنيا بطمة، هناء الزاهد، كارمن سليمان، داليا مبارك، مي عمر، جويل ماردينيان، قمر، سلمى رشيد، إيمي صياح، هبا نور، جسيكا قهواتي، ماريتا الحلاني، مايا رعيدي، ليلى عبدالله.