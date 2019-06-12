ميركاتو ريال مدريد.. كم صرف بيريز بعد ضم 5 صفقات حتى الآن ؟





استطاع نادي ريال مدريد أن يحسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حيث أعلن اليوم الأربعاء عن التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون الفرنسي.





وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد اشترط على آدارة الريال قبل قبول العودة للقيادة الفنية للملكي أن يتم التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق.





وأعلن ريال مدريد رسمياً عن تعاقده حتى الآن مع 5 لاعبين أملاً في أن يتم تعويض جماهير السانتياجو برنابيو عن الموسم المنصرم الكارثي الذي خرج منه الملكي "خالي الوفاض".





- أسعار صفقات ريال مدريد في ميركاتو الصيف حتى الآن:





- كلف رودريجو خزينة الملكي 45 مليون يورو.





- جاءت صفقة ايدير ميليتاو من بورتو بمبلغ 50 مليون يورو.





- صفقة لوكا يوفيتش كلفت الميرينجي مبلغ 60 مليون يورو.





- إيدين هازارد وهي الصفقة الأبرز جعلت بيريز يصرف 100 مليون يورو.





- فيرلاند ميندي كلف ريال مدريد مبلغ 50 مليون يورو.





إجمالي صفقات الملكي (تم إنفاق 305 ملايين يورو حتى هذا اليوم 12 يونيو).



