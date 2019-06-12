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أول رد للجنة الأوليمبية على شكوى الاهلي ضد رئيس الزمالك

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:06 م
أول رد للجنة الأوليمبية على شكوى الاهلي ضد رئيس الزمالك
يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية
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هاني عصام
 
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كشف يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية حقيقة ما أثير حول تقديم النادي الأهلي لشكوى بسبب حضور رئيس نادي الزمالك مباراة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري.


وكان لقاء الزمالك أمام الإنتاج الحربي ببطولة الدوري قد شهد حضور رئيس نادي الزمالك بعد فترة طويلة من غيابه بسبب عقوبة اللجنة الأوليمبية المصرية وإيقافه لمدة عامين.


وقال دعبس في تصريحات خاصة "غير صحيح على الإطلاق ولم يتقدم الأهلي بأي شكوى إلى اللجنة الأوليمبية ولم يتقدم أي طرف آخر بشكوى".


وأضاف "الأهلي ليس طرفًا في الأمر من الأساس واللقاء كان بين الزمالك والإنتاج الحربي وما يتردد عن شكوى الأحمر غير صحيح".

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المزيد عن: يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية مرتضى منصور الزمالك الاهلي
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