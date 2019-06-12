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تصريح مثير من جوارديولا عن صفقات ريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:05 م
تصريح مثير من جوارديولا عن صفقات ريال مدريد
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مني العوضي
 
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علّق الاسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، على صفقات يال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "ريال مدريد تعاقد مع لاعبين رائعين، ولكن الناس تقول بأن مان سيتي هُو فقط من يصرف الأموال".

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي ولوكا مودريتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت وإيدير ميليتاو مدافع بورتو.

ويقترب نادي ريال مدريد من حسم رابع صفقاته الصيفية عن طريق ضم الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر ليون ليكون منافساً للبرازيلي مارسيلو.

كما يسعى نادريال مدريد لحسم صفقة أخرى قوية لتدعيم خط هجومه للموسم الجديد ولتفادي أخطاء الموسم الماضي وخروجه "خالي الوفاض" بدون بطولات.

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