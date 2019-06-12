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بورصة النيل تهبط 0.30% بختام جلسة اليوم

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:05 م
بورصة النيل تهبط 0.30% بختام جلسة اليوم
بورصة النيل
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نيفين سمير
 
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تراجع مؤشر بورصة "النيل" لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء  " ، حيث تراجعت  بنسبة 0.30% مغلقًا عند مستوى  450.22 نقطة.

وجرت التداولات على6 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 3 ورقات دون تغير بينما ارتفعت 1 ورقة فحين تراجعت 2ورقات، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 519 الف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو  960 الف  سهم من خلال تنفيذ عدد 116 الف عملية.

وعلى صعيد الأسهم التى صعدت فتصدر وحيداً سهم " سبيد ميديكال " بنسبة 4.4% ، بينما تراجعت سهم كلا من  " بى اى جى للتجارة والاستثمار " و " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية "بنسبة 4.14%، 1.8% علي التوالي.

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