غدًا.. آخر أيام إصدار فيزا الشمول المالي للصحفيين بالمجان

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تُصدر نقابة الصحفيين بطاقات ائتمان "فيزا" بالمجان للزملاء وأسرهم، وللعاملين بالمؤسسات الصحفية، وذلك ضمن منظومة الشمول المالي والسداد للجهات الحكومية والشركات وأية مدفوعات، وذلك حتى الثانية ظهر غدٍ الخميس.





وقال حسين الزناتي عضو مجلس النقابة في تصريحات صحفية سابقة، إن موظفًا من البنك الأهلي، سيكون متواجدًا بالنقابة حتى الثانية صغر الغد؛ لإنهاء الإجراءات للزملاء، مؤكدًا أنه لا يُشترط لإصدار الفيزا وجود العضو، ويتم الاكتفاء بصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بالدور الثاني بمبنى النقابة، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.