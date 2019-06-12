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إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:55 م
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في الممر (صور)
أحمد عز
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الفجر الفني
 
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أشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء النجم أحمد عز من خلال دوره في فيلم "الممر" الذي يقوم ببطولته وخاض به سباق أفلام عيد الفطر المبارك.

 

وجاءت أبرز التعليقات: "أحمد عز فنان رائع ومبدع كالعادة ودى حاجة متوقعة منه " و" الممر تريند 1 عالميا ..شابوة أحمد عز بجد "  و"الممر فيلم في تاريخ أحمد عز .. فهو نضج فنيا لدرجة عالية أوى".

 

 ويجسد أحمد عز دور "نور" ضابط وطنى عسكرى يمر بمراحل نفسية فى فترة ما قبل 67 مرورًا بالنكسة وما بعدها فى حرب الاستنزاف، مع تكوين أولى وحدات للصاعقة العسكرية كان هو قائدها.

 

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

 

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور أحمد عز في "الممر" (صور)
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