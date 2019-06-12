نائب رئيس "مستقبل وطن" عن منتدى شرم الشيخ: مجابهة الفساد على رأس أولويات الدولة

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المُنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، يعكس إستراتيجية مصر في محاربة الفساد.





وأضاف منظور في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن مجابهة الفساد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وخاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن هذا المنتدى سيكون له إيجابي في تشجيع الدول الإفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد، مُشيرًا إلى أن مصر حريصة كل الحرص على تبادل الخبرات مع دول أفريقيا في كافة المجالات.



