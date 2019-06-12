ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب رئيس "مستقبل وطن" عن منتدى شرم الشيخ: مجابهة الفساد على رأس أولويات الدولة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:54 م
نائب رئيس مستقبل وطن عن منتدى شرم الشيخ: مجابهة الفساد على رأس أولويات الدولة
Advertisements
طباعة
إسلام شعراوي
 
Advertisements
قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المُنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يستمر على مدار يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء رئاسته وفد مصر في مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، يعكس إستراتيجية مصر في محاربة الفساد. 

وأضاف منظور في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن مجابهة الفساد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وخاصة خلال السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن هذا المنتدى سيكون له إيجابي في تشجيع الدول الإفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد، مُشيرًا إلى أن مصر حريصة كل الحرص على تبادل الخبرات مع دول أفريقيا في كافة المجالات. 

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في هذا المجال، مُذكرًا أن نتيجة إستراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام ٢٠١٤ أدت إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٨، بنحو ١٢ مركزا.
Advertisements
المزيد عن: مؤشر الفساد ترتيب مصر في مؤشر الفساد الوطنية لمكافحة الفساد المنتدى الأفريقى الدكتور محمد منظور
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي