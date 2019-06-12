أثار الإسكندرية عن واقعة رش تمثال الخديوي إسماعيل بالـ"الدوكو": لم يتم التنسيق معنا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:51 م
محمد رجب - دينا حسن
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فجر محمد متولي، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، مفاجأة في واقعة طلاء تمثال الخديوي إسماعيل بالدوكو من قبل حي وسط، وذلك ضمن أعمال التطوير التي يجريها الحي في الميدان.
وأكد متولي، أنه لم يتم التنسيق مع وزارة الآثار قبل بدء طلاء تمثال الخديوي إسماعيل، أو التنسيق مع أجهزة الوزارة بالإسكندرية، حيث تم الأمر دون معرفته من قبل الحي، رغم أن مثل تلك الأمور الوزارة المنوط بها دراستها قبل أي عمل.
وأضاف متولي، أن تم التواصل مع الحي لمطالبته بوقف أي أعمال جارية في الميدان الذي يتواجد به التمثال، حتى يتم دراسة عودة التمثال إلى طبيعته من قبل خبراء وزارة الأثار.
كان سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإسكندرية، عقب قيام حي وسط بوضع منشور على صفحته الرسمية وبه عنوان حمل "رش ودهان تمثال الخديوي إسماعيل" في إطار أعمال التطوير الجارية بالميدان الكائن بمنطقة محطة الرمل، بحضور رئيس الحي والقيادات التنفيذية التابعة له.
وأكد متولي، أنه لم يتم التنسيق مع وزارة الآثار قبل بدء طلاء تمثال الخديوي إسماعيل، أو التنسيق مع أجهزة الوزارة بالإسكندرية، حيث تم الأمر دون معرفته من قبل الحي، رغم أن مثل تلك الأمور الوزارة المنوط بها دراستها قبل أي عمل.
وأضاف متولي، أن تم التواصل مع الحي لمطالبته بوقف أي أعمال جارية في الميدان الذي يتواجد به التمثال، حتى يتم دراسة عودة التمثال إلى طبيعته من قبل خبراء وزارة الأثار.
كان سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإسكندرية، عقب قيام حي وسط بوضع منشور على صفحته الرسمية وبه عنوان حمل "رش ودهان تمثال الخديوي إسماعيل" في إطار أعمال التطوير الجارية بالميدان الكائن بمنطقة محطة الرمل، بحضور رئيس الحي والقيادات التنفيذية التابعة له.
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