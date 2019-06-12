الفائز بأربع جوائز.. عرض فيلم "بين بحرين" في سوق مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي

يُعرض فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة ضمن فعاليات سوق مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي (16-18 يونيو)، وذلك يوم الأحد 16 يونيو الساعة 12 ظهراً (+8 جرينتش) في القاعة رقم 3 بمركز العروض في مدينة شنغهاي.

وكان الفيلم مؤخراً قد حصل على جائزتين من مهرجان بروكلين السينمائي؛ وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، ليصبح رصيد الفيلم 4 جوائز، إذ حصل أثناء عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

فيلم بين بحرين هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية وذلك إيماناً منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

ومن إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

أنس طُلبة مخرج مصري بدأ مسيرته المهنية عام 2010، من خلال مشاركته في تأسيس شركة الإنتاج Axeer. وقام بإخراج الكثير من مقاطع الفيديو كليب لعدد كبير من المطربين والفنانين من أنحاء العالم العربي،ومنهم زاب ثروت، حمزة نمرة وكاريوكي.

وفي عام 2013، أنتج وأخرج أنس أول فيلم وثائقي له ومدته 30 دقيقة بعنوان Extracurricular، وتدور قصته حول أم تؤمن بأهمية السفر في تعليم أطفالها. وفي 2017، أخرج فيلمه القصير الأول مريم والشمس ومدته 15 دقيقة، وحصل الفيلم على جوائز لجنة التحكيم في مسابقة أفلام أكوليد ومهرجان أفلام هوليوود.

ومؤخراً أخرج أنس فيلم بين بحرين وهو أول فيلم روائي طويل له، لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.