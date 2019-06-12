هذا ما يحدث عند تجاهل علاج مرض السكري

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني من أكثر الأمراض الشائعة في وقتنا الحالي، حيث يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من هذه الحالة التي قد تتسبب بالعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.





وقد أوضح الدكتور دون ريتشاردز لصحيفة "ديلي ستار البريطانية"، بأن الكثير من المصابين بداء السكري لا يدركون حقيقة هذا المرض، وقد يتعامل بعضهم معه بطريقة تزيد من آثاره السلبية عليهم.





وقال الدكتور ريتشاردز: "ما يدعو للقلق هو أن آلاف الأشخاص قد يصابون بداء السكري ولا يدركون ذلك. ذلك لأن الأعراض المرتبطة بالحالة قد يصعب اكتشافها، أو تكون مرتبطة بأمراض أخرى."





وحذر الدكتور ريتشاردز من تجاهل أية أعراض قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السمنة المفرطة وأمراض القلب الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة.





وأكد الدكتور ريتشاردز على ضرورة إدارة مرض السكري بشكل فعال على أساس يومي لتقليل فرصة الإصابة بمضاعفات طويلة الأجل.





فيما يلي 4 نصائح أوردها الدكتور ريتشاردز للمساعدة في التخفيف من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري:





1- ممارسة النشاطات الجسدية

إن عمل العضلات بشكل مستمر ومتكرر، يساعد في تحسين قدرتها على استخدام الأنسولين وامتصاص الغلوكوز. وينصح الخبراء بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني بشكل يومي، للتخلص من السموم عبر التعرق.





2- اتباع نظام غذائي صحي

إن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على التقليل من خطر الإصابة بمرض السكري. يُنصح بتناول أطعمة غنية بالكربوهيدات الكاملة، عوضاً عن الكربوهيدرات النشوية لأنها غنية بالألياف ويتم هضمها ببطء، مما يحافظ على مستويات معتدلة من السكر في الدم.





3- السيطرة على ضغط الدم

يمكن لمعظم الناس القيام بذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي.





في بعض الحالات، قد تحتاج إلى دواء يصفه طبيك.





4- التوقف عن التدخين

إذا كنت من المدخنين، فإن فرصتك في الإصابة بمرض السكري وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة تكون أعلى.