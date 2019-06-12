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انطلاق الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين المصريين بالهند

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:44 م
انطلاق الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين المصريين بالهند
الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين المصريين بالهند
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أحمد رمضان متولي
 
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تعقد الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين المصريين بمعهد الخدمة الخارجية بوزارة الشئون الخارجية الهندية خلال الفترة من 10-22 يونيو 2019، حيث يشارك بها 13 من شباب الدبلوماسيين المصريين، وقد أقام سعادة السفير جيه.إس. موكول، عميد المعهد، حفل استقبال للترحيب بالدبلوماسيين المصريين يوم 9 يونيو 2019.

 

وفي إطار البرنامج التدريبي للدورة، يقوم السفير/ تي.إس. تيرومورتي، سكرتير (العلاقات الاقتصادية) بوزارة الشئون الخارجية الهندية وعدد من كبار المسئولين بالوزارة بإلقاء المحاضرات على الدبلوماسيين المصريين المشاركين في الدورة.

 

وتضم الدورة الخاصة عدة محاور حول السياسة الخارجية للهند، والقضايا الدولية الرئيسية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والمهارات الدبلوماسية.

 

كما يتعرف الدبلوماسيون المصريون خلال الدورة على التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في الهند ويقومون بجولات دراسية للتعرف على التراث الثقافي الثري للهند. وفي إطار البرنامج، سوف يقومون أيضاً بزيارة إلى مدينة أجرا.

 

وقد شارك 32 دبلوماسياً مصرياً في البرامج التدريبة لمعهد الخدمة الخارجية حتى الآن.

 

تمتلك الهند ومصر حضارتين من أقدم الحضارات في العالم وقامت بينهما اتصالات قوية عبر التاريخ منذ أقدم العصور.

 

وفي العصر الحديث، كان لماهاتما غاندي وسعد زغلول أهداف مشتركة تتعلق باستقلال بلديهما.

 

وفي عام 1955، وقعت الهند ومصر معاهدة صداقة. وكان ميلاد حركة عدم الانحياز أحد ثمار هذه الصداقة.

 

 وسوف تعمل هذه الدورة الخاصة على تعزيز أواصر الصداقة بين الهند ومصر.

 

 

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