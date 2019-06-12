3 عقبات أمام جريزمان قبل انضمامه لبرشلونة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:40 م
أحمد عصام
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اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الفرنسي انطوان جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن جريزمان سيواجه بعض الأزمات داخل برشلونة في البداية، وعليه أن يتغلب عليها من أجل النجاح مع المجموعة في النادي.
حيث ستكون المشكلة الأولى في راتبه، وسيتقاضى جريزمان نفس الراتب الذي اتفق عليه مع مسئولي البارسا في الموسم الماضي، وهو أقل مما يأخذه مع أتليتكو مدريد، والأزمة الثانية هي أنه لن يمتلك الحرية داخل الملعب مثلما كان يلعب في مدريد.
وتعد الأزمة الثالثة هي التألق سريعا مع برشلونة، من أجل إكتساب حب الجماهير الذي انقسمت على انضمامه هذا الصيف.
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