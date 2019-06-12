محمد جمعة: "فيلم الممر سيسجل في تاريخ السينما المصرية"

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أكد الفنان محمد جمعة، أن مشاركته في فيلم "الممر" بمثابة شهادة ميلاد سينمائية له، حيث قدم من خلاله دور مهم للغاية.



وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فيلم "الممر" عمل تاريخي بكل المقاييس حيث سيسجل في تاريخ السينما المصرية.



وأوضح "جمعة"، أن جميع المشاركين في الفيلم كانوا يشعرون بالفخر بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير.



وقال "جمعة": "كان هدفنا أن الناس تستمتع بالفيلم ونوصل رسالة للناس اللي معندهاش خلفية بما حدث عقب نكسة 1967، بحمد ربنا أنه كرمني بهذا العمل".