ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد جمعة: "فيلم الممر سيسجل في تاريخ السينما المصرية"

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:41 م
محمد جمعة: فيلم الممر سيسجل في تاريخ السينما المصرية
محمد جمعة
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أكد الفنان محمد جمعة، أن مشاركته في فيلم "الممر" بمثابة شهادة ميلاد سينمائية له، حيث قدم من خلاله دور مهم للغاية.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فيلم "الممر" عمل تاريخي بكل المقاييس حيث سيسجل في تاريخ السينما المصرية.

وأوضح "جمعة"، أن جميع المشاركين في الفيلم كانوا يشعرون بالفخر بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم خلال التصوير.

وقال "جمعة": "كان هدفنا أن الناس تستمتع بالفيلم ونوصل رسالة للناس اللي معندهاش خلفية بما حدث عقب نكسة 1967، بحمد ربنا أنه كرمني بهذا العمل".
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان الرس أقوى مسلسلات رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي