خالد الجندي: هناك حملة للقضاء على الهوية
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:40 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إعادة تدريس مناهج العلماء السابقين أمثال الشيخ الشعراوي والشيخ عطية صقر، والذي يعتبر موسوعة متحركة من الفتوى والفقه لمواجهة الحملة الشعواء التي يشنها البعض، مشيرًا إلى أن هناك حملة للقضاء على الهوية.
وأشار الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن العلمانيين لم يتركوا رمزًا دينيًا إلا وأردوا القضاء عليه عن طريق التهكم والتقليل من شأنه، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع العلماء كأمثال عطية صقر على أنه أب لكل مصري وليس عالما كبيرا من علماء الأمة.
وأضاف: "عمامة الأزهر يستحق أن يلبسها مثل هؤلاء العلماء، ومن لا يعرف تراث آبائه وأجداده لا قيمة له".
وأشار الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن العلمانيين لم يتركوا رمزًا دينيًا إلا وأردوا القضاء عليه عن طريق التهكم والتقليل من شأنه، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع العلماء كأمثال عطية صقر على أنه أب لكل مصري وليس عالما كبيرا من علماء الأمة.
وأضاف: "عمامة الأزهر يستحق أن يلبسها مثل هؤلاء العلماء، ومن لا يعرف تراث آبائه وأجداده لا قيمة له".
Advertisements
المزيد عن: خالد الجندي توك شو اخبار مصر
- خالد الجندى: ليس لنا انتماء إلا لله والوطن (فيديو)
- خالد الجندي: تفكيك نظرية الإمام الواحد ضرورة لمكافحة الإرهاب
- خالد الجندي: اختلاف العلماء في المسائل الفقهية ثراء (فيديو)
- خالد الجندي: الفتوى تتأثر بتغير الزمان والمكان والظرف (فيديو)
- خالد الجندي لـ العلمانيين: تحرصون على فصائل الكلاب وتهملون الإنسان (فيديو)
- خالد الجندي: برنامجي جامعة على فضائية "dmc"
- خالد الجندي: هناك حملة لطمس العلم
- خالد الجندي لـ"مبروك عطية": تهكمت على المنتقبات وتركت الراقصات (فيديو)
- خالد الجندي يطالب بتجريم إصدار الفتاوي التي تخالف القوانين