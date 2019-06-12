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خالد الجندي: هناك حملة للقضاء على الهوية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:40 م
خالد الجندي: هناك حملة للقضاء على الهوية
خالد الجندي
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أمنية فوزي
 
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة إعادة تدريس مناهج العلماء السابقين أمثال الشيخ الشعراوي والشيخ عطية صقر، والذي يعتبر موسوعة متحركة من الفتوى والفقه لمواجهة الحملة الشعواء التي يشنها البعض، مشيرًا إلى أن هناك حملة للقضاء على الهوية.

وأشار الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن العلمانيين لم يتركوا رمزًا دينيًا إلا وأردوا القضاء عليه عن طريق التهكم والتقليل من شأنه، لافتًا إلى أنه يجب التعامل مع العلماء كأمثال عطية صقر على أنه أب لكل مصري وليس عالما كبيرا من علماء الأمة.

وأضاف: "عمامة الأزهر يستحق أن يلبسها مثل هؤلاء العلماء، ومن لا يعرف تراث آبائه وأجداده لا قيمة له".
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