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بعد انطلاقته التجارية في سينما زاوية.. عرض فيلم "لا أحد هناك" في مهرجان مصر دوت بكرة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:36 م
بعد انطلاقته التجارية في سينما زاوية.. عرض فيلم لا أحد هناك في مهرجان مصر دوت بكرة
لا أحد هناك
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أحمد رمضان متولي
 
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يُعرض فيلم لا أحد هناك للمخرج أحمد مجدي ضمن فعاليات مهرجان مصر دوت بكرة يوم الجمعة 14 يونيو الساعة 8 ونصف مساءً بمسرح الفلكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وكان الفيلم قد حصل على انطلاقته التجارية في سينما زاوية في شهر أبريل الماضي.

 

مهرجان مصر دوت بكرة هو مهرجان محلي سنوي للأفلام القصيرة ، يسعى للاحتفاء بصانعى الافلام المصريين الهواة والمحترفين و منحهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم عن طريق مشاركة أفلامهم الرائدة والمبتكرة.

 

وكان الفيلم قد عُرض في أيام القاهرة السينمائية، مهرجان سينما الجنوب بمدينة ليون الفرنسية، مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومهرجان أسوان لسينما المرأة، كما حصل على انطلاقته التجارية في سينما عقيل بالإمارات.

 

وشهد لا أحد هناك عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما عُرض في المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.

 

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

 

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutions  بكل أنحاء العالم.

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