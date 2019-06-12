شرط الزمالك للموافقة على إعارة شيكابالا في الموسم المقبل

اشترط مسئولو نادي الزمالك على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تمديد عقده مع الفريق نظير الموافقة على إعارته في الموسم المقبل.





ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عدة عروض أبرزها من مصر للمقاصة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.





ويرغب مسئولو الزمالك في قيام اللاعب بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي في ظل إنتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل وعدم إمكانية إعارته من الأساس من الناحية القانونية.



