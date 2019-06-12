ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شرط الزمالك للموافقة على إعارة شيكابالا في الموسم المقبل

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:32 م
شرط الزمالك للموافقة على إعارة شيكابالا في الموسم المقبل
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

اشترط مسئولو نادي الزمالك على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تمديد عقده مع الفريق نظير الموافقة على إعارته في الموسم المقبل.


ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عدة عروض أبرزها من مصر للمقاصة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي.


ويرغب مسئولو الزمالك في قيام اللاعب بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي في ظل إنتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل وعدم إمكانية إعارته من الأساس من الناحية القانونية.


شيكابالا لا يمانع في تمديد عقده مع الزمالك والترحيب بالأمر في ظل تقارب وجهات النظر بينه وبين الإدارة والصلح بينهما وإذابة كل الخلافات التي كانت قائمة في وقت سابق.


ويرغب أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة في التعاقد مع شيكابالا خلال الموسم المقبل بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الفيومي ويضع عليه ثقة كبيرة.

Advertisements
المزيد عن: كورة رياضة الزمالك اعارة شيكابالا أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي