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وفاة ألف مهاجر فى المتوسط بعد عام على إغلاق الموانيء الإيطالية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:32 م
وفاة ألف مهاجر فى المتوسط بعد عام على إغلاق الموانيء الإيطالية
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خاطر عبادة
 
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مرّ عام منذ أن أصدر وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، مرسومًا بإغلاق الموانئ الإيطالية أمام قوارب المنظمات غير الحكومية التي أنقذت المهاجرين في البحر المتوسط.

وفي هذه الفترة، توفي ما لا يقل عن 1،151 شخصًا في البحر المتوسط، الذى تحول إلى مقبرة للمهاجرين، وأُعيد 10 آلاف آخرين، بعد إنقاذهم ، إلى ليبيا رغما عنهم، لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيعودون إلى معسكرات الاعتقال حيث يعيشون في ظروف غير إنسانية، وغالبًا ما يُحرمون من الطعام والماء لعدة أيام. 

وتم توفير البيانات اليوم من قبل منظمة أطباء بلا حدود، والمراقبون الذين يدينون بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أعيدوا قسراً إلى ليبيا، لأنهم "يتعرضون لمعاناة جديدة غير ضرورية" في بلد في حالة حرب وعنف منذ عام 2011.
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