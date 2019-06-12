سفارة الهند بالقاهرة تنظم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي عن "اليوجا"

ينظم مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية مسابقة "مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول اليوجا"، في الفترة التي تسبق الاحتفالات باليوم الدولي لليوجا في مصر.

ويمكن لجميع المصريين المشاركة في المسابقة، ويمكن للمتسابقين إرسال أعمالهم الفوتوغرافية الأصلية المتعلقة باليوجا على البريد الإلكتروني الرسمي للمركز الثقافي حتى يوم 15/06/2018.

ويُسمح بمشاركتين لكل شخص بحد أقصى، وسيتم اختيار أفضل 10 صور في للمشاركة في مسابقة على الفيسبوك ويتم تحديد أفضل ثلاثة مشاركات على أساس عدد "الإعجابات" التي تلقتها على الفيسبوك والعلامات التي تعطيها لها لجنة تحكيم مستقلة.

وتقوم السفارة بتكريم أفضل ثلاثة متسابقين يوم 20 يونيو 2019 في حفل عام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لليوجا.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم 21 يونيو يوماً عالميا لليوجا بناء على قرار قدمته الهند وشاركت في رعايته 177 دولة من بينها مصر. ويساعد اليوم العالمي لليوجا الناس في جميع أنحاء العالم على التجمع والاحتفال والاستمتاع بهذه الممارسات التقليدية.

وتحتفل سفارة الهند في القاهرة باليوم العالمي الخامس لليوجا، في 20 يونيو 2019 في الساعة 5 مساءً في حديقة الحرية، القاهرة.

وسيتم تنظيم فاعلية خاصة في الإسماعيلية والمنيا - يومي 21 و 23 يونيو 2019 على التوالي.