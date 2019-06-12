عاصفة ترابية تجتاح طريق "ينبع – ينبع النخل" .. والنقل تحذر

أصدرت وزارة النقل فرع المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تنبيه لمستخدمي طريق ” ينبع – ينبع النخل ” ، حيث حذرت من وجود عاصفة ترابية.





وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.