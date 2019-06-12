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عاصفة ترابية تجتاح طريق "ينبع – ينبع النخل" .. والنقل تحذر

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:21 م
عاصفة ترابية تجتاح طريق ينبع – ينبع النخل .. والنقل تحذر
ارشيفية
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الفجر السعودي
 
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أصدرت وزارة النقل فرع المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تنبيه لمستخدمي طريق ” ينبع – ينبع النخل ” ، حيث حذرت من وجود عاصفة ترابية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية ، لسلامتكم جرى التنويه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.
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