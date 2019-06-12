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ديلى ميل: فحوصات الدماغ لدى الراديكاليين تظهر بلادة التفكير

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:27 م
ديلى ميل: فحوصات الدماغ لدى الراديكاليين تظهر بلادة التفكير
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خاطر عبادة
 
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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، أنّ أبحاث جديدة أشارت إلى أن فحوصات الدماغ على أنصار الجماعات المتطرفة فى أوروبا، مثل القاعدة" تظهر أن لديهم قدرة منخفضة على التفكير العقلاني.

وسئل أعضاء جماعة متطرفةمن التى تنسب نفسها للإسلام، عن مدى استعدادهم "للقتال والموت" من أجل أفكارهم، ثم تم فحص أدمغتهم خلال العملية، وأظهرت النتائج أنه عند الاستفسار، أظهر جزء من الدماغ الذي يشارك في تقييم التكاليف والنتائج تدني النشاط.

وقال العلماء، إن هذا يدل على أنه عندما يتعلق الأمر بالقيم "المقدسة" للراديكاليين، فإنهم محصنون ضد الحجج التي تنطوي على تكاليف وفوائد.

ويسلط البحث الضوء على الصعوبات التي تواجه محاولة "تقليل الراديكالية" لدى شخص ما، هذا لأن منطقة الدماغ التي تعمل هي مقاومة للحجة.

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