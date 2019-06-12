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وكيل زلاتكو يوضح حقيقة توليه تدريب الهلال

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:26 م
وكيل زلاتكو يوضح حقيقة توليه تدريب الهلال
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أميرة فطيم
 
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نفى عبد الرحمن الخنين وسيط التعاقدات ما تم تداوله في الساعات الماضية عن اتفاق أحد المرشحين لترأس نادي الهلال مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتيش من اجل قيادة الدفة الفنية في النادي العاصمي الأزرق في حال فوزه بالانتخابات.

وقال الخنين عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إشارة الى ما نُشر حول حصول أحد مرشحي رئاسة الهلال على موافقة المدرب زلاتكو لتولي مهمة تدريب الهلال.. فإنه لا صحة لما ذكر عن هذا الأمر وعدم وجود مفاوضات مع المدرب زلاتكو بهذا الشأن راجياً تحري الدقة".

ويرتبط مدرب منتخب كرواتيا بعقد مع الوسيط السعودي حتى شهر ديسمبر من العام القادم داخل المملكة فقط بعكس عقدهما السابق الذي شمل كافة دول الخليج.

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