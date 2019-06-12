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إيطاليا: المالية العامة أفضل من المتوقع ونستطيع طمأنة بروكسل

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:18 م
إيطاليا: المالية العامة أفضل من المتوقع ونستطيع طمأنة بروكسل
جيسيبي كونتي
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الفجر الاقتصادي
 
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قال جيسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الأربعاء، إن أوضاع المالية العامة لإيطاليا تمضي على نحو أفضل من المتوقع وإنه على ثقة من إمكانية إقناع الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن أخذ إجراء انضباطي.

وقال كونتي في مقابلة على فيسبوك: "إيراداتنا أضخم مما كنا توقعناه بتحفظ وسنكون قادرين بلا ريب على خفض الدين أسرع حتى مما توقعنا".

كانت المفوضية الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إن الدين العام المتنامي لإيطاليا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يمهد لإجراء انضباطي محتمل وصدام مع حكومة روما المناوئة للتقشف.

وقال كونتي: "لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على تقديم الإجابات التي تبحث عنها بروكسل"، مضيفا أنه في حين ترغب إيطاليا في احترام القواعد المالية للاتحاد الأوروبي فإنه ينبغي أيضا أن يكون لها الحق في انتقادها والسعي لتغييرها.
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