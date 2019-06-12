تعرف على تفاصيل ميني ألبوم 'حبة صور' لـ خالد حلمي
يستعد المطرب الشاب خالد حلمي، لطرح ميني ألبوم جديد يحمل عنوان 'حبة صور' إنتاج شركة 'جوروز' علي جميع المتاجر الإلكترونية وذلك يوم الخميس المقبل.
وفي السطور التالية سنتعرف عن تفاصيل الميني
ألبوم وهي:
1- كانت ظروف
كلمات محمود وحيد
ألحان خالد حلمى
توزيع و هندسه صوتية أحمد حسام
جيتارات أحمد حسين
تشيلو احمد حسن فكرى
2- فراولة
كلمات تامر القريطى
ألحان خالد حلمى
توزيع أحمد حسام و أدهم دهيمه
ميكس و ماستر أحمد حسام
أكوريون وائل النجار
جيتارات أحمد حسين
3- حبة صور
كلمات جمال الخولى
ألحان محمد خلف
توزيع إلهامى دهيمه وأدهم دهيمه
ميكس وماستر احمد حسام
جيتارات أحمد حسين
ميلوديكا أدهم دهيمه
4- غالى
كلمات محمود وحيد
ألحان خالد حلمى
توزيع محمد المراغى
ميكس وماستر محمد صقر
جيتارات روكيت
باص أحمد رجب
5- مانسيتوش
كلمات جمال الخولى
الحان خالد حلمى
توزيع وسام عبد المنعم
ميكس وماستر هانى محروس
ناى أحمد خيرى
جيتارات روكيت