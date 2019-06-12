ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على تفاصيل ميني ألبوم 'حبة صور' لـ خالد حلمي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:21 م
تعرف على تفاصيل ميني ألبوم 'حبة صور' لـ خالد حلمي
خالد حلمي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

يستعد المطرب الشاب خالد حلمي، لطرح ميني ألبوم جديد يحمل عنوان 'حبة صور' إنتاج شركة 'جوروز' علي جميع المتاجر الإلكترونية وذلك يوم الخميس المقبل.

 

وفي السطور التالية سنتعرف عن تفاصيل الميني ألبوم وهي:

 

1- كانت ظروف

كلمات محمود وحيد

ألحان خالد حلمى

توزيع و هندسه صوتية أحمد حسام

جيتارات أحمد حسين

تشيلو احمد حسن فكرى

 

2- فراولة

كلمات تامر القريطى

ألحان خالد حلمى

توزيع أحمد حسام و أدهم دهيمه

ميكس و ماستر أحمد حسام

أكوريون وائل النجار

جيتارات أحمد حسين

 

3- حبة صور

كلمات جمال الخولى

ألحان محمد خلف

توزيع إلهامى دهيمه وأدهم دهيمه

ميكس وماستر احمد حسام

جيتارات أحمد حسين

ميلوديكا أدهم دهيمه

 

4- غالى

كلمات محمود وحيد

ألحان خالد حلمى

توزيع محمد المراغى

ميكس وماستر محمد صقر

جيتارات روكيت

باص أحمد رجب

 

5- مانسيتوش

كلمات جمال الخولى

الحان خالد حلمى

توزيع وسام عبد المنعم

ميكس وماستر هانى محروس

ناى أحمد خيرى

جيتارات روكيت

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي