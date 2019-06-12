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سيدة تحكي قصة عن تواضع دينا الشربيني مع ابنها (صورة)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:17 م
سيدة تحكي قصة عن تواضع دينا الشربيني مع ابنها (صورة)
دينا الشربيني
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شيماء عطية
 
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كشفت "ليلي محسن"، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن لافتة إنسانية قامت بها الفنانة دينا الشربيني مع ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة التي سمعت عنه حبه لها، فقدمت نفسها له ووعدته بانتظاره حتى يسمح لهما بالتقاط صورة تذكارية سويًا.

ونشرت "ليلي" صورة ابنها مع "دينا"، وكتبت باللغتين العربية والإنجليزية: "انهارده ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة.. سمعته بيتكلم عليها فراحتله تعرفه بنفسها و تسلم عليه..ابني عنده توحد (احتياجات خاصة) و طبعا رد فعله كان جبار.. ولان ممنوع استخدام التليفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره و فعلا طلع لقاها في انتظاره!".

واكملت حديثها: "مشوفتش ابني سعيد و هادي كده من فتره طويله اوي!.. هي بجد اثرت فيه اكتر من ما هي ممكن تتخيل.. حقيقي طلعت إنسانه جميله و متواضعة و قلبها كبير.. الدنيا لسه بخير ".

سيدة تحكي قصة عن تواضع دينا الشربيني مع ابنها (صورة)
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