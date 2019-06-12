محام بالنقض: الدستور المصري ألزم الدولة بمكافحة الفساد

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قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إن تنظيم مصر للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد يؤكد حرص مصر على النهوض بالقارة الإفريقية ومكافحة الفساد.



وأوضح "عبد العزيز"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء، أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تكاتف، وأن الارتقاء بالاقتصاد يحتاج إلى مكافحة الفساد.



وأضاف أن مكافحة الفساد يفيد القارة الإفريقية بالكامل، موضحًا أن الدستور المصري ألزم الدولة بمكافحة الفساد، وسن التشريعات والقرارات اللازمة لذلك.

