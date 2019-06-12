خطة بريطانية لتصبح خالية من الكربون فى 2050

تم الكشف عن خطط المملكة المتحدة لتصبح "خالية من الكربون" بحلول عام 2050 من قبل حكومة تيريزا ماي، ورغم ذلك فإن الخبراء قلقون بشأن كيفية تنفيذ المقترحات.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، يلتزم التقرير الجديد بضمان تعويض الانبعاثات الناتجة عن المملكة المتحدة عن طريق إزالة نفس الكمية من الكربون من الغلاف الجوي.





وهناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق ذلك، عن طريق زراعة المزيد من الأشجار وتثبيت تكنولوجيا "التقاط الكربون" في مصدر التلوث، إلا أن بعض النقاد قلقون من أن هذا الخيار الأول سوف تستخدمه الحكومة لتصدير موازنة الكربون إلى بلدان أخرى.





وتتيح أرصدة الكربون الدولية أن تواصل الدول إصدار انبعاثات الكربون، بينما تدفع ثمن الأشجار المراد زراعتها في أماكن أخرى، مع موازنة انبعاثاتها.



