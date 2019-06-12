زيدان لـ"إبراهيم دياز": استرخي يا فتي أنا أعتمد عليك في مشروعي الجديد

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستمرار اللاعب الاسباني الشاب "إبراهيم دياز" رفقة الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن ابراهيم دياز سيكون متواجدُا في معسكر اعداد ريال مدريد يوم 8 يوليو المقبل، لبدء تحضيرات الموسم الجديد تحت قيادة زيدان براحة بال تامة لكونه جزء من مشروع زيدان الجديد.





وأوضحت الصحيفة الاسبانية أنه رغم رغبة إدارة نادي ريال مدريد في إعارة "دياز" خلال الموسم المقبل، إلي أن "زيدان" يتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق الملكي وأبلغ اللاعب الشاب بقراره وقال له: "استرخي يا فتى، أنا أعتمد عليك ستكون في الفريق الموسم المقبل".





"دياز" انضم لصفوف النادي الملكي في يناير الماضي، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 15 مليون يورو لكنه عاني من قلة المشاركة رفقة الفريق المدريدي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري، قبل أن يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق بعد عودة "زيدان".



