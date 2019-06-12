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رئيس الاتحاد السكندري: حزين لما حدث لسيد البلد هذا الموسم.. وأتمنى التوفيق لطلعت يوسف

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:15 م
رئيس الاتحاد السكندري: حزين لما حدث لسيد البلد هذا الموسم.. وأتمنى التوفيق لطلعت يوسف
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الفجر الرياضي
 
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أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن حزنه بما حدث هذا الموسم من تضارب لزعيم الثغر بعد ان اختتم الدوري في مركز الـ١١ بجدول الدوري.

 

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج وان تو عبر اذاعة اون سبورت اف ام "حزين لما وصل له الاتحاد السكندري واختتم الموسم في مركز لا يليق باسم الاتحاد الكبير".

 

وأضاف:" رغم كل ما قدمته لنادي الاتحاد السكندري، أحزنني هجوم بعض الجماهير عليه، قدمنا مستوى مميز بالبطولة العربية الا ان خروجنا من الدور النصف نهائي، واضطربنا في مستوانا بالدوري اغضب الجماهير".

 

وشدد على ان طلعت يوسف مدرب كبير وصاحب خبرات كبيرة بالدوري المصري، وتعاقدنا معه بعد طلب الجماهير واللاعبين

 

وأوضح ان اختيارات اللاعبين للموسم الجديد وكل الأمور الفنية والكروية هي من تخصص طلعت يوسف

 

وأكد ان الجهاز المعاون لطلعت يوسف، لن يتم اختياره حتى الان ولكن سيكون الجهاز الذي يتواجد معه في كل مهمته الفنية

 

وأتم تصريحاته:" أتمني التوفيق لطلعت يوسف في مهمته الفنية مع فريق الاتحاد السكندري".

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المزيد عن: محمد مصيلحي كورة رياضة الاتحاد السكندري أخبار الرياضة
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