ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميًا.. يونايتد يعلن التعاقد مع لاعب سوانزي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:13 م
رسميًا.. يونايتد يعلن التعاقد مع لاعب سوانزي
دانيل جيمس
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع دانيل جيمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوانزي سيتي والمنتخب الويلزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع جيمس البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا لمدة خمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر، عقب نهاية تعاقده.

وقال جيمس في بيان: "إنه واحد من أفضل الأيام في حياتي، كنت أتطلع دومًا لخوض هذا التحدي"،

وتابع: "الدوري الممتاز أفضل مسابقة في العالم ومانشستر يونايتد هو أنسب مكان بالنسبة لي لمواصلة التطور كلاعب".
Advertisements
المزيد عن: مانشستر يونايتد سوانزي سيتي دانيل جيمس الانتقالات الصيفية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي