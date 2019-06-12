رسميًا.. يونايتد يعلن التعاقد مع لاعب سوانزي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع دانيل جيمس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوانزي سيتي والمنتخب الويلزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووقع جيمس البالغ من العمر 21 عامًا، عقدًا لمدة خمس سنوات مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر، عقب نهاية تعاقده.





وقال جيمس في بيان: "إنه واحد من أفضل الأيام في حياتي، كنت أتطلع دومًا لخوض هذا التحدي"،



