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ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:11 م
ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة
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الفجر الرياضي
 
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا سرعة حسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ميسي طلب من بارتوميو محاولة ضم جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ، ودي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة إلى ضم مهاجم جديد.

وكانت صحيفة صحيفة ”سبورت“ وأوضحت بأن البلوجرانا وضع نصب عينيه التعاقد مع جوشوا كيميتش، لتعويض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو.

وباتت صفقة دي ليخب معقدة في الوقت الحالي، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة بقوة.

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