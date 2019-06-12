ميسي يطالب رئيس برشلونة بحسم هذه الصفقات الثلاثة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا سرعة حسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البلوجرانا سرعة حسم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.