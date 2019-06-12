شاروبيم في لقائه بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب: 26% من إنتاج الأرز و15% من انتاج القطن في الدقهلية

Advertisements

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الشعيني وأكد على سعادته باستقبال لجنة الزراعة بمجلس النواب للتشاور في مطالب المحافظة فيما يخص الزراعة والري والعمل على توفير مطالب المزارعين.



وقال ان الدقهلية محافظة زراعية وتعد من أولى المحافظات في الإنتاج الزراعي حيث تنتج 26% من الأرز و15% من القطن من اجمالي إنتاج مصر،وتعد أولى المحافظات في زراعة الصوب الزراعية وتم حتي الآن ترخيص 25 الف صوبة زراعية، وانه لابد من دعم وتشجيع المزارعين لتلك الصوب من خلال توفير مستلزمات الزراعة من اسمدة ومبيدات.



وأضاف أن الدقهلية تعد الأولى في إنتاج الخضروات حيث تغزو بمنتجاتها جميع أسواق مصر وليس هذا فقط بل يتم تصدير نسبة كبيرة من تلك المحاصيل الي الخارج الأمر الذي يعود على الاقتصاد المصري بالإيجاب.



واكد محافظ الدقهلية أن الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تمثل قوة اساسية للدقهلية فلدينا 3659 مزرعة للدواجن و2806 مزرعة للماشية و1600 مزرعة للأسماك ناهيك عن امتلكها لأكبر بحيرة من بحيرات مصر الطبيعية وهي بحيرة المنزلة.



وعرض شاروبيم علي اللجنة بعض المشاكل التي تواجه المحافظة ومنها مشكلة 57 الف فدان في قلابشو ببلقاس بسبب عدم انشاء محطات رفع لمياه الصرف الزراعي والتي تؤثر بشكل كبير علي الزراعة في هذه الأرض، بالإضافة الي تدبيش ترعة النيل بجمعية 15 مايو بطول 23 كيلو للحفاظ علي المياه من الاهدار والتي توقف العمل بها منذ فترة كبيرة وأيضًا بعض المشاكل التي تواجه مصنع بنجر السكر ببلقاس ومصنع الدلتا للأسمدة بطلخا.



ومن جانبه اكد اللواء هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب انه سيتم عمل جولات ميدانية غدا لتلك المواقع والوقوف على تلك المشاكل وحصرها وعرضها على اللجنة ووضع الحلول الفورية والعاجلة لها وأضاف أن الدقهلية محافظة كبيرة وبها ثروة زراعية هائلة وسيتم حصر جميع المشاكل التي تواجهها وحلها على الفور.



كما استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عددا من الموضوعات المتعلقة بالزراعة والري وشدد الجميع على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلات الزراعة والري بالدقهلية بما يخدم التنمية الاقتصادية.



حضر الاجتماع المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والمحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد واعضاء لجنة الزراعة والري وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.