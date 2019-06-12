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الترجي يقدم هدية للأفريقي بتقدمه على الاتحاد في الشوط الأول

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:11 م
الترجي يقدم هدية للأفريقي بتقدمه على الاتحاد في الشوط الأول
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حسن شحاتة
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على مضيفه اتحاد بن قردان، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب 7 مارس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري التونسي.

 

وأحرز شهاب الزغلامي هدف التقدم للترجي في الدقيقة الواحدة والعشرون من زمن المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، وأهدر زميله وسيم النغموشي فرصة مضاعفة النتيجة للضيوف بإضاعة ركلة جزاء في الدقية السابعة والعشرين.

 

وبذلك ينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف، في إنتظار أحداث الشوط الثاني، وفي حالة إنتهاء المباراة بتلك النتيجة فإن الترجي يقدم هدية للأفريقي بإيقاف تقدم اتحاد بن قردان للمركز الرابع.

 

والجدير بالذكر أن الترجي توج بلقب بطولة الدوري التونسي بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد ٥٦ نقطة، مبتعدًا بفارق خمسة نقاط عن أقرب ملاحقيه النجم الساحلي، قبل جولة من نهاية البطولة، بينما يدخل اتحاد بن قردان المباراة في المركز الخامس برصيد ٣٥ نقطة.

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