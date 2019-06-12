تنزانيا تختتم تدريباتها اليوم لمواجهة الفراعنة

يختتم المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم، تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسي بملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة مصر، وديًا.

وكان منتخب تنزانيا وصل إلى مدينة برج العرب صباح اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الفراعنة، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الخميس، تحضيرًا لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تعود بعثة تنزانيا، إلى مقر إقامته في منطقة التجمع الخامس، ليواصل استعداداته لبطولة الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.