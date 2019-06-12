سعد الصغير يروج لأغنيته الجديدة "كدة كدة" (صورة)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:08 م
الفجر الفني
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نشر الفنان سعد الصغير، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة من كليب أغنيته الجديدة "كدة كدة".
من ناحية أخرى طرح المطرب سعد الصغير أغنية "اعمل كدة كدة" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسي، ومن إخراج كامبا، وحققت نسب مشاهدة عالية.
يذكر أن أحدث أعمال سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر، ويضم عددًا من النجوم الذين ظهروا فيه كضيوف شرف.
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