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الاتحاد الجزائري يعلق على استبعاد بلقبلة من المنتخب عقب الفضيحة الأخلاقية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:03 م
الاتحاد الجزائري يعلق على استبعاد بلقبلة من المنتخب عقب الفضيحة الأخلاقية
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أميرة فطيم
 
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تحدث الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قرار إبعاد هاريس بلقبلة، نجم ستاد بريستوا، من قائمة الـ23 لاعبا الذين سيمثلون منتخب الجزائر خلال مسابقة أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الحالي.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قرر المدرب الوطني جمال بلماضي إبعاد متوسط ميدان الخضر هريس بلقبلة من الفترة التحضيرية لكأس أفريقيا، جاء بهدف الحفاظ على الانضباط داخل المجموعة الذي يعده خطا أحمر".

وكان بلقبلة ظهر بشكل غير أخلاقي أثناء بث زميله أليكساندر أوكيدجا لفيديو مباشرة من معسكر "الأخضر"، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستنكار لدى الجماهير الجزائرية.

وقرر جمال بلماضي فور علمه بهذه الحادثة استبعاد اللاعب وتعويضه بمحمد بن خماسة، متوسط ميدان اتحاد العاصمة.

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