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"الفجر" تنعى وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو اتحاد الجمباز

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:55 م
الفجر تنعى وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو اتحاد الجمباز
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الفجر تنعى وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو اتحاد الجمباز
تنعى أسرة تحرير بوابة الفجر الإلكترونية، وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو الاتحاد المصري للجمباز وأستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والدة كل من إسلام وإسراء الهلالي، وشقيقة كل من الأستاذ كمال الهجرسي، والأستاذة نازلي الهجرسي وكل من المرحوم الفنان نبيل الهجرسي، والكابتن عبد الرؤوف الهجرسي، واللواء سهام الدين الهجرسي، وعمة كل من المستشار محمد الهجرسي وأنسي ونور ونورة ومنة وهبة وسالي وياسمين ودينا وإنجي وهبة الهجرسي، وخالة كل من أحمد وخلود عصام، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وينعي المستشار محمد الهجرسي، الفقيدة، داعيا المولى أن يتغمدها برحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، موجها شكره لكل من تقدم بواجب العزاء.
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