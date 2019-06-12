أول رد فعل من الأهلي على تأجيل مركز التحكيم لشكواه ضد الجبلاية
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:00 م
علي نبوي
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قررت اللجنة الأستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى تأجيل البت فى نظر الشق المستعجل من دعوى النادى الأهلى ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدورى إلى جلسة 2/7/2019 ، وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك أستجابة لهذا الطلب من عدمه . والأستعلام من الأتحاد ” المحتكم ضده ” عما إذا كان قد وضع جدول المباريات المتبقية فى الدورى لعام 2018/2019 فيما بعد الإنتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر وأخطار النادى الأهلى به من عدمه .
وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الأستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت. حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لأشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 . إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى.
ولذا فأن اللجنة القانونية بالنادى سوف تعقد أجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.
وحيث أن النادى الأهلى كان ينتظر إصدار اللجنة الأستشارية لقرارها فى موعد قريب نظراً لأهمية الوقت. حيث تنتهى الفترة المحددة من قبل الاتحاد الأفريقى لأشتراك الأندية فى بطولات القارة يوم 30/6/2019 . إلا أن اللجنة الأستشارية حددت 2/7/2019 لمعاودة نظر الدعوى.
ولذا فأن اللجنة القانونية بالنادى سوف تعقد أجتماعاً غداً الخميس لمناقشة كافة الأمور والنظر فى أفضل السبل بما يحفظ حقوق النادى.
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