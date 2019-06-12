رئيس الأفريقي التونسي يحفز لاعبيه بمكافآت قبل موقعة النجم









أكدت تقارير صحفية تونسية، على تحفيز عبدالسلام اليونسي رئيس نادي الإفريقي التونسي للاعبيه، بمكافآت مالية في حالة فوزه على النجم الساحلي بالدوري، لحجز مقعده في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ويسعى الإفريقي لتحقيق الفوز على النجم الساحلي في المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة والعشرون والأخيرة من عمر المسابقة.





والجدير بالذكر أن الأفريقي يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد ٣٧ نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين فقط عن اتحاد بن قردان، والذي يتبقى له مباراتين.



