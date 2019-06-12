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ميساء مغربي تدين حادث السعودية: "‏حسبنا الله ونعم الوكيل"

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:49 م
ميساء مغربي تدين حادث السعودية: ‏حسبنا الله ونعم الوكيل
ميساء مغربي
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الفجر الفني
 
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أعربت الفنانة ميساء مغربي، عن حزنها الشديد بسبب الحادث المروع الذي وقع اليوم في المملكة العربية السعودية.

وغردت من خلال حسابها على تويتر قائلة :" ‏حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يحاول العبث بقبلة المسلمين إفلاس سياسي ديني وإنساني ... رب إحفظ مملكة الحرمين الحبيبة سائر أوطاننا وكل من يسهر على أمنها وأمانها ".

يذكر أن 26 مدنيًا أصيبوا صباح اليوم؛ جراء سقوط مقذوف معادي "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، والذي يمر من خلاله يوميًا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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