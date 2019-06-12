عالم أزهري: "فوائد البنوك حلال حلال" (فيديو)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:50 م
رقية جمال
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تساءل متصل يُدعى إبراهيم، عن حكم فوائد ودائع البنوك، وقيمة الزكاة عليه.
وعقب الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، قائلًا إن فوائد البنوك حلال حلال، وهذه فتوى لدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن هذا يعد استثمار وليس ربا، وأن زكاة المال تكون على أصل المال 2.5%، أو 10% من فوائد هذه الأموال.
وتابع، أن الربا الوحيد في الاسلام هو ربا النسيئة، أي الذي يستغل فيه حاجة الناس ويكون فيه ظلم.
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