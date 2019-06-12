بترول أسيوط يتعاقد مع لاعب وسط نادي جولدي
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:46 م
مصطفى صابر
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط في الحصول على توقيع متوسط ميدان نادي جولدي اللاعب " أحمد قحما" لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.
وقام اللاعب بالتوقيع لبترول أسيوط في حضور كلا من الكابتن محمد عبدالسميع المدير الفنى للفريق والكابتن مصطفى يوسف ادارى الفريق .
ووقّع "قمحا" على عقود الإنضمام لبترول أسيوط ل3 مواسم عقب إنتهاء تعاقدة مع نادي جولدي.
ويعد اللاعب من ناشئين نادي مصر المقاصة ، ولعب للفريق الفيومي لـ4 سنوات، ثم إنضم لفريق جولدي.
كما يذكر أن نجح نادي بترول أسيوط في ضم اللاعب محمد عطاء ، الشهير بـ “ميدو” مدافع سنورس لمدة 3 مواسم .
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