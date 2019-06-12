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موسكو تأسف لعدم وجود خارطة طريق بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:36 م
موسكو تأسف لعدم وجود خارطة طريق بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن
سيرغي ريابكوف
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وكالات
 
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تأسف لعدم تشكيل خارطة طريق في الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف للصحفيين عقب مشاوراته مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أندريا طومبسون: "سيكون من المبالغة القول بأننا استطعنا تشكيل جدول زمني للاجتماعات أو تسلسلا معينا لأعمالنا".

وأضاف: "أخطئ إذا قلت أنه تشكلت لدينا خارطة طريق. مع الأسف هذا لم يحدث، وسنواصل العمل".
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