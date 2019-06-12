الدولار يخالف التوقعات ويرتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، على عكس التوقعات بعد اعلان بيانات عن التضخم فى الولايات المتحدة مخيبة للامال وتراجع عوائد السندات الحكومية.





وبحسب بيانات رسمية، فإن معدل التضخم في الولايات المتحدة سجل تراجعاً خلال شهر مايو الماضي على أساس شهري وسنوي بالتزامن مع تراجع أسعار البنزين.





ووجه الرئيس الأمريكي في الأسبوع الجاري اتهاماً لعملة اليوان الصيني مشيراً إلى أن بكين تتلاعب بعملتها.





كما انتقد ضعف اليورو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق على مقال نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية تتساءل كيف يمكن أن تحرم المعالم الأوروبية من السياح؟ قائلاً: "هذا بسبب أن اليورو وغيره من العملات يتم تخفيض قيمتها أمام الدولار".





ولايزال المستثمرون يترقبون ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم اتفاقاً تجارياً مع الصين خلال قمة العشرين أم لا، حيث هدد دونالد ترامب بزيادة سعة التعريفات لتشمل مزيد من المنتجات الصينية حال عدم حضور رئيس الصين الاجتماعات.





وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمئة لتهبط العملة الأوروبية إلى 1.1314 دولار، فيما استقر أمام الين عند 108.48 ين.





بينما تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمئة لترتفع عملة بريطانيا إلى 1.2738 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.2 بالمئة عند 0.9946 فرنك.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمئة ليصل إلى 96.769، وذلك بعد أن كان قريب من مستوى 96.459 وهو أدنى رقم منذ نهاية مارس الماضي.





من جهة أخرى، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.141 بالمئة كما هبط العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى 1.893 بالمئة.