أبوالسعود السيد: اللعب للأهلي شرف كبير.. وأتمنى الفوز بالثلاثية

ابوالسعود السيد المنضم للفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي عبر عن سعادته باللعب لصفوف الفريق مؤكدا انها خطوة مهمة في مسيرته ، وإنه شرف لأي لاعب تمثيل النادي وارتداء قميصه.





وأوضح أنه كان يمتلك عدد من العروض ، إلا إن المفاوضات التي بدأت معه منذ فترة جعلته يختار الاهلي عن قناعة ورغبة في تحقيق الفوز بكل البطولات، مشيرا الى إن محمد مصيلحي المدير الفني لرجال طائرة الاهلي كان له دور كبير في إنتقاله للفريق ، متمنيا أن يكون عند حسن ظنه وظن الجماهير.



وأضاف أن اللعب للأهلي مسئولية كبيرة ، خاصة إنه نادي عريق لا يقبل إلا بالمركز الأول، مبديا سعادته بالإنضمام الى فريق يضم مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة، ويعد من أبرز أجيال كرة الطائرة المصرية.



وأشار ابوالسعود الى أنه يتمنى ان أن يكون على قدر ثقة الجهاز الفني والجماهير وأن يمثل إضافة للفريق ، لافتا الى إنه يأمل في الفوز بثلاثية" الدوري والكأس وبطولة أفريقيا في الموسم الجديد، موجها رسالته للجماهير لمساندته في الفترة القادمة ومشددا على انه سوف يقدم أقصى ما لديه من أجل الإستمرار في الفوز بالبطولات.