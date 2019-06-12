ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حارس تونس يقترب من اللعب في الدوري السعودي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:43 م
حارس تونس يقترب من اللعب في الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements


أشار حسن العتيبي حارس الهلال الأسبق ووكيل اللاعبين الحالي إلى إمكانية قدوم التونسي معز حسن إلى الدوري السعودي خلال الموسم القادم ليدافع عن ألوان أحد الفرق.

وقال العتيبي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "التويتر": "مبروك الفوز للمنتخب التونسي معز حسن يعود في هذه المباراة بعد موسم طويل بدكة البدلاء في نادي نيس الفرنسي ولم يكون يستحق الجلوس و لكن بسبب عدم تجديده للعقد وحارس صغير في السن كبير في العطاء نراه بإذن الله في دورينا عما قريب".

ورفض الحارس البالغ 24 ربيعا تمديد عقدة مع النادي الفرنسي وبالتالي سيكون أمامه الفرصة للتوقيع مع أي فريق بشكل مجاني في الصيف الحالي.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي