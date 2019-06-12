حارس تونس يقترب من اللعب في الدوري السعودي
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:43 م
أميرة فطيم
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أشار حسن العتيبي حارس الهلال الأسبق ووكيل اللاعبين الحالي إلى إمكانية قدوم التونسي معز حسن إلى الدوري السعودي خلال الموسم القادم ليدافع عن ألوان أحد الفرق.
وقال العتيبي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "التويتر": "مبروك الفوز للمنتخب التونسي معز حسن يعود في هذه المباراة بعد موسم طويل بدكة البدلاء في نادي نيس الفرنسي ولم يكون يستحق الجلوس و لكن بسبب عدم تجديده للعقد وحارس صغير في السن كبير في العطاء نراه بإذن الله في دورينا عما قريب".
ورفض الحارس البالغ 24 ربيعا تمديد عقدة مع النادي الفرنسي وبالتالي سيكون أمامه الفرصة للتوقيع مع أي فريق بشكل مجاني في الصيف الحالي.
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