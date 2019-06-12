الأهلي ينهي إجراءات ضم ابوالسعود لرجال الطائرة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:43 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي قال إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع ابوالسعود السيد لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة"رجال" بداية من الموسم الجديد.
وأوضح أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ابوالسعود لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن وقع على عقود الانتقال للفريق في حضور محمد مصيحلي المدير الفني وخالد ابوزينة مدير الفريق.
وأشار الى أن التعاقد مع اللاعب جاء في ظل توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل مميز والمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.
Advertisements