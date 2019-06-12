الأهلي ينهي إجراءات ضم ابوالسعود لرجال الطائرة

رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي قال إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع ابوالسعود السيد لينضم إلى الفريق الأول لكرة الطائرة"رجال" بداية من الموسم الجديد.





وأوضح أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع ابوالسعود لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن وقع على عقود الانتقال للفريق في حضور محمد مصيحلي المدير الفني وخالد ابوزينة مدير الفريق.



