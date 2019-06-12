تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات مجموعتها.. تفوق مصري كاسح
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:38 م
محمد جمال
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أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية والتي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل على وقوع المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولي بجانب كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، ويسرد "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الفراعنة مع المنتخبات الثلاث والذي يشهد تفوق واضح للفراعنة.
واجه منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية 11 مباراة فازت مصر خلالهم في 7 مرات و خسرت في مباراة وتعادلا في 3 مناسبات و سجل مصر 23 هدف، مقابل 12 هدف.
وواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوغندا فى 23 مباراة فازت مصر خلالهم فى 19 مباراة أخرهم كان في تصفيات كاس العالم 2018، وفازت أوغندا في مواجهتين، وتعادلا في مباراتان وسجلت مصر 47 هدفاً مقابل 15 لأوغندا.
بينما شهدت مواجهات مصر وزيمبابوي 12 مباراة وحققت مصر 7 انتصارات مقابل فوز وحيد لـ زيمبابوي و4 تعادلات و20 هدفاً لمصر مقابل 11 لـ زيمبابوي.
ببنما خاض منتخب مصر 8 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة أمام الثلاثي الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي فازت مصر في 7 مباريات مقابل خساراة واحدة وسجلت مصر 16 هدفاً ودخل 8 أهداف في شباك مصر.
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